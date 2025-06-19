Paris değil Kocaeli: İlhamını Türk dünyasından aldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Akademileri çatısı altında hizmet veren Moda Akademisi'nde 8 farklı branşta eğitim alan 254 kursiyer, eserlerini yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı. Türk dünyasının zengin kültürel mirasından ilham alınan 20 özgün tasarım moda severlerin beğenisine sunuldu. Defile, renkli görüntülere sahne oldu.







Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı birçok değerli proje var. Bu çalışmalardan biri de Moda Akademisi. 254 öğrenci mezun oldu. Bu şu demek; esasında farkındalığı ortaya çıkaran yerel yönetim anlayışı. Sadece meslek edindirme değil, bir bilim ve sanatı da içinde blunduran anlayışla çalışmalarını devam ettiren belediyecilik kavramı. Hakikaten sergi çok değerli. Hocalarımız emek sarf ettiler. Öğrencilerin katkılarıyla farklı vizyon kattılar. Bizde büyükşehir belediyesi olarak bu çalışmaları devam ettireceğiz. Dil ile ilglli akademi kurmayı düşünüyoruz, tarımla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Kocaeli, belediyecilik hizmetleri açısından Türkiye'de lider. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmalarının hem ücretsiz hemde gönüllülük esasına dayalı olması, bizlerin şehirciliği ne boyuta getirdiği göstermiş oluyor" dedi.