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Para taşıyan zırhlı araç devrildi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde zırhlı para nakil aracı gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

21.12.2023 - 15:39 | | BOLU (İHA)
Para taşıyan zırhlı araç devrildi

Kaza, Mudurnu ilçesi Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’dan Mudurnu’ya para taşıyan bir bankanın 34 CGV 187 plakalı minibüsü Örencik köyü yolunda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yolda devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcular yaralanmazken, para nakil aracının yenisi bölgeye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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