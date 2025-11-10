Pandemide başladı, şimdi ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya satış yapıyor

Haberin Devamı

Atölyesinde oda ve yastık spreyi ile çeşitli kokulu ürünler üreten genç girişimci Karataş, 2024'te Kayseri MÜSİAD Şubesince "En Genç Girişimci" ödülüne layık görüldü.

Abdullah Karataş, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraştığını söyledi.

Karataş, 8. sınıfa giderken kiraladığı makineyle çektiği fotoğrafları kendi logosunu kullanarak sattığını belirtti.

Bir dönem de sosyal medya üzerinden saat sattığını, Kovid-19 salgını döneminde ise dezenfektan ve kolonya sektörüne girdiğini anlatan Karataş, "Kokuları çok sevdim ve merakımın olduğunu fark ettim. Kokularla ilgili ürünler geliştirdiğimde mutlu olduğumu hissettim. 4-5 yıl önce koku ve kozmetik ürünler geliştirmeye başladım, önce fason üretimler yaptırıyordum. Sonra ortaklıklarım başladı ve 2,5 yıldır Kayseri'de kendi markamızla üretim yapıyoruz. Erciyes Teknopark bünyesindeki AR-GE merkezimizde bitkisel koku ve kozmetik bitkisel ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"ABD ve Avrupa'ya kendi markamızla ürünlerimizi ulaştırıyoruz"

Oda ve uyku spreyi, akıllı süpürge suları gibi ürünler ürettiklerini ifade eden Karataş, yurt dışındaki markaların benzerleri üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

Amaçlarının sadece oda spreyi ya da koku ürünleri satmak olmadığını vurgulayan Karataş, bu ürünleri katma değerli şekilde markalaştırarak tüketiciye doğru şekilde ulaştırmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: