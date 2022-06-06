Pandemi sonrası ilk hacı adayları Üsküdar’da düzenlenen törenle uğurlandı

2022 Hac dönemi için 6 Haziran’da kutsal topraklara başlayan yolculuk ilk hacı adaylarının uğurlanma töreniyle başladı. Hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacı adaları için Üsküdar Belediyesi tarafından Harem’de uğurlama töreni düzenlendi. Düzenlenen törenle hacı adayları Sabiha Gökçen Havalimanına uğurlandı. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 81 İlin müftüleri ve İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya katılım sağladı. Harem meydanında toplanan hacı adayları kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Uğurlama töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hac bir eğitimdir, hac bir okuldur. Bize İslam’ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir hac” dedi.

Hac vazifelerini yerine getirmek üzere uçaklara hareket eden hacı adayları, yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Hacı adayları, kutsal topraklara ayak basacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler. Uzun yıllardır kuraya katıldıklarını söyleyen hacı adayları, Hazreti Muhammed'in yaşadığı yerleri ziyaret edecek olmalarının mutluluk ve heyecan verdiğini söylediler.

“Şu an da yaşadığınız duyguları izah etmem imkansız”

Hacı adaylarını uğurlama töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “En büyük vuslat ve en büyük heyecandır hac. Sizlere baktığımda bunu apaçık bir şekilde görüyorum. Şuan da yaşadığınız duyguları izah etmem imkansız. Hac, sayısız hikmetler ive güzellikleri içinde bulunduran mübarek bir yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimi, tövbe ve dua zamanı, rahmet ve marifet iklimidir. Hac, İslam’ın en kapsamlı ibadetidir. Her bir uygulamasının ifade ettiği mana ile Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadettir hac ibadeti. Hac bir eğitimdir, hac bir okuldur. Bize İslam’ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir hac" dedi.

“Müslüman geleneği olan Hacı uğurlama merasimine Harem’de şahitlik ettik”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Hacı uğurlama merasimini icra ediyoruz. Yarın hepimiz çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza hep bu günü, bu anımızı anlatacağız. Bir kadim Osmanlı geleneği, Müslüman geleneği olan Hacı uğurlama merasimine Harem’de şahitlik ettik diye büyük bir iftiharla anlatacağız. Büyük tarihi günlerden birisini bugün birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandemiden dolayı gidememiştik. Allah herkese nasip etsin”

Göz yaşlarına boğulan hacı adayı Ragıf Doğan, "2009 yılında yazıldım, 2020 yılında çıktı tam 11 sene sonra. Pandemiden dolayı gidemedik. Allah herkese nasip etsin. Allah, oraya gidip oradan faydalanmayı ve geriye dönmeyi nasip etsin. Bu duygunun tarifi yok 3 gündür yatmıyoruz" dedi.