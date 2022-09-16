Palamut bolluğu yüzleri güldürdü! Kilo fiyatı düştü

Yüksek yağ oranı ve besleyici özellikleriyle Türk mutfağınının vazgeçilmezlerinden palamut, 1 Eylül’de başlayan av sezonuyla birlikte en düşük fiyattan tezgâhtaki yerini aldı. Karadeniz’de gırgır teknelerinin bolca avladığı palamutun 400 gram ağırlığında 28-30 santim boyunda olanları 25-30 TL’den satışa sunulurken, 1 kiloyu bulan ağırlıkta olanlar 60 TL’den satılıyor. Geçtiğimiz hafta ideal palamut 90 TL’den satılıyordu.

250 gram ağırlığındaki bir palamutta 4 bin 680 miligram Omega 3 bulunurken yüksek yağ oranı ve yüksek protein miktarı, bu balığı en çok tercih edilen deniz ürünleri sırasında üst sıralara taşıyor. Av boyutlarına göre dokuz ayrı isimle tanınan palamut ailesi, günümüzde Türk karasularında 45 santime kadar görülebiliyor. Türk denizlerinin ekosistemine göre palamut 3-4 yılda bir akın yaparak tezgâhlardaki yerini alırken 2022-2023 sezonunda da palamut bereketi bekleniyor. Temmuz ayından itibaren olta ve kıyı balıkçılarının yakaladığı palamut, 1 Eyül’de başlayan balık av sezonuyla birlikte gırgır teknelerinin ağlarına da gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta 85 TL’den satılan palamudun aynı boyda olanının şu günlerde 50-60 TL’ye kadar düşmesi hem balıkçıyı hem tüketiciyi mutlu ediyor.

Tezgâhları şenlendirdi

Hamsiden sonra en çok tercih edilen balık olan palamudun 28-30 santim olanının 25-30 TL’den satışa sunulduğu görüldü. Yasal avlanma boyutu 25 santim olan palamudun 400 gram ağırlığa eriştiği görülürken uzmanlar ideal avlanma boyutunun 39 santim olması yönünde görüş bildiriyor. 30-35 santim arasında olan palamutların ise 50-60 TL’den satıldığı görülüyor. İstinye’de balıkçılık yapan Hüseyin Çelik, “Üç gündür tezgâhımız palamutla şenlendi. Fiyatının makul seviyede olması iki tarafı da memnun ediyor. Biz 30-40 TL’den satılan palamudu tavsiye ediyoruz. Çünkü hem fırında hem tavada yapılır. Bir süre daha bu akının devam etmesini diliyoruz” dedi.

7 yaşında 8 tane palamut tuttu

Rumeli Kavağı’ndan dedesiyle açıldığı İstanbul Boğazı’nda palamut avlayan 7 yaşındaki Rüzgâr Tarı da, ilk kez büyük balık tutmanın heyecanını yaşadı. Rüzgâr, dedesinin yanında oltasını denize bırakırken sekiz palamut yakalamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.