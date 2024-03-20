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Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum 'Çok fazla kötülük var' diyerek intihar etti

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, not bırakarak yaşadığı binanın 9. katından aşağı atlayıp intihar etti.

20.03.2024 - 15:25 | | İSTANBUL (İHA)
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum 'Çok fazla kötülük var' diyerek intihar etti

Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü. Ergün, arkasında not bırakarak hayatına son verdi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

“Çok fazla kötülük var"

Ergün, Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün'ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum Çok fazla kötülük var diyerek intihar etti

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