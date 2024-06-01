Özer Uçuran Çiller kimdir, Tansu Çiller'in eşi kaç yaşında ve neden öldü? Özer Uçuran Çiller neden eşinin soyadını aldı?

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir, Tansu Çiller'in eşi kaç yaşında ve neden öldü?

Özer Uçuran Çiller kimdir?

1937 İstanbul doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Lise tahsilini Saint Joseph’te tamamladıktan sonra, Mühendislik ve Yüksek Mühendislik diplomasını Robert Kolej’den (Boğaziçi Üniversitesi) aldı. Amerika’da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. Amerika’da 1975 yılına kadar Ametek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller'in soyadını aldığı eşinden iki çocuğu oldu. 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1975 yılında Çukurova Holding’in CEO’su olarak göreve başladı. 1983 yılında kendi şirketini kuran Özer Uçuran Çiller aynı zamanda, Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

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Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk ve kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Özer Uçuran Çiller neden eşinin soyadını aldı?

Tansu Çiller’in babası, evlenmeden önce Özer Bey’e “Soyadını Çiller yapmazsan kızımı sana vermem” diye şaka yollu takılmış. O da evlenmeden önce, mahkemeye başvurup “Çiller” soyadını almış.