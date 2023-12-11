Özalpli öğrenciler 150 kuş evi yaparak çeşitli noktalara bıraktı

Özalp ilçesindeki ilkokul öğrencileri, kuşlar üşümesin diye atık malzemeleri kullanarak minik elleriyle 150 adet kuş evi yapıp öğretmenlerinin ve ailelerinin yardımı ile ilçe genelindeki parklardaki ağaçlara yerleştirdi. 3 Nisan İlkokulu öğrencileri, işledikleri doğa ve hayvan sevgisi konusundan yola çıkarak kuşlar üşümesin diye başlattıkları proje kapsamında atık malzemelerden yaptıkları 150 adet kuş evini Okul Müdürü Yusuf Açar ve öğretmenleri ile birlikte vernik çekip ilçede belirli noktalara bıraktı.

Okul Müdürü Yusuf Açar, öğretmen Adem Güleç ile birlikte ‘Kuşlar Üşümesin’ projesini başlattıklarını belirterek, “Tamamen atık malzemeler kullanılarak yapılan 150 adet evi, ilçenin belli noktalarına bıraktık. Bu projenin amacı tamamen çocuklarımıza hayvan sevgisi ve merhameti aşılamaktı. Bu projede ilk defa öğrenci ve veliyle birlikte bir çalışma yapmış olduk” dedi.

Sınıf öğretmeni Adem Güleç ise işledikleri derste kuş evi konulu bir metinden yola çıktıklarını söyleyerek, “Proje haline getirdiğimiz bu çalışmada ilk olarak kartondan kuş evi yapmaya karar verdik. Daha sonra öğrencilerimizle sağlam olması için tahta ve çeşitli atık malzemelerden yapmaya karar verdik. Ailelerin yardımı ile 150 adet kuş evi yapılarak ilçedeki çeşitli yerlere yerleştirdik. Bu konuda bize destek veren okul müdürümüze ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Kuş evi yapan öğrencilerden Hatice Özlem Canova da çok güzel bir proje olduğunu belirterek, “Okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Artık kuşlar üşümeyecek, onların da bir evi oldu. Çok mutlu olduk, güzel bir proje oldu” diye konuştu.