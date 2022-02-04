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Oyuncu Erdem Yener'in acı günü! 'Dün güzel annemi toprağa verdik'

Oyuncu Erdem Yener'in annesinin vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yener, “Dün güzel annemi toprağa verdik. Arayan soran herkese kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ömürler dilerim" dedi.

04.02.2022 - 15:45 | | DHA
Oyuncu Erdem Yener'in acı günü! 'Dün güzel annemi toprağa verdik'

Oyuncu Erdem Yener'in annesi Ayşe Yener hayatını kaybetti. Erdem Yener annesinin ölümünü sosyal medya hesabından "Dün güzel annemi toprağa verdik. Arayan soran herkese kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ömürler dilerim" notuyla duyurdu.

Oyuncu Erdem Yenerin acı günü Dün güzel annemi toprağa verdik

Oyuncu Erdem Yenerin acı günü Dün güzel annemi toprağa verdik

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