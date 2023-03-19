CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ve 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde oy kullanÄ±lacak gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±na iliÅŸkin YSK kararÄ± Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Â Karara gÃ¶re, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi 27 Nisan 2023 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'de baÅŸlayacak ve 14 MayÄ±s 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de bitecek. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± durumunda ise oy verme iÅŸlemi 20 MayÄ±s 2023 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'de baÅŸlayacak, 28 MayÄ±s 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.

YSK kararÄ±na gÃ¶re, 20 karayolu gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±, 20 havalimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± ve 9 liman gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nda 24 saat sÃ¼reyle oy kullanÄ±labilecek. Bu kapsamda yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin tatil gÃ¼nleri dahil 24 saat sÃ¼reyle oy kullanÄ±labilecekleriÂ gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± belirlendi.

Karayolu GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±larÄ±:

1) AÄŸrÄ± ili DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde GÃ¼rbulak

2) Ardahan ili Ã‡Ä±ldÄ±r ilÃ§esinde AktaÅŸ

3) Ardahan ili Posof ilÃ§esinde TÃ¼rkgÃ¶zÃ¼

4) Artvin ili Hopa ilÃ§esinde Sarp

5) Edirne ili Merkez ilÃ§esinde KapÄ±kule

6) Edirne ili Merkez ilÃ§esinde Pazarkule

7) Edirne ili Ä°psala ilÃ§esinde Ä°psala

8) Edirne ili LalapaÅŸa ilÃ§esinde Hamzabeyli

9) Gaziantep ili KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde KarkamÄ±ÅŸ

10) Hakkari ili Ã‡ukurca ilÃ§esinde ÃœzÃ¼mlÃ¼

11) Hakkari ili YÃ¼ksekova ilÃ§esinde Esendere

12) Hatay ili Kumlu ilÃ§esinde Kumlu

13) Hatay ili ReyhanlÄ± ilÃ§esinde CilvegÃ¶zÃ¼

14) Kilis ili Merkez ilÃ§esinde Ã–ncÃ¼pÄ±nar

15) Kilis ili Elbeyli ilÃ§esinde Ã‡obanbey

16) IÄŸdÄ±r ili AralÄ±k ilÃ§esinde Dilucu

17) KÄ±rklareli ili Merkez ilÃ§esinde DerekÃ¶y

18) ÅžanlÄ±urfa ili AkÃ§akale ilÃ§esinde AkÃ§akale

19) ÅžÄ±rnak ili Silopi ilÃ§esinde Habur

20) Van ili Saray ilÃ§esinde KapÄ±kÃ¶y

HavalimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±larÄ±:

1) Adana ili Seyhan ilÃ§esinde ÅžakirpaÅŸa

2) Ankara ili Ã‡ubuk ilÃ§esinde EsenboÄŸa

3) Antalya ili MuratpaÅŸa ilÃ§esinde Antalya

4) Denizli ili Ã‡ardak ilÃ§esinde Ã‡ardak

5) DiyarbakÄ±r ili BaÄŸlar ilÃ§esinde DiyarbakÄ±r

6) EskiÅŸehir ili TepebaÅŸÄ± ilÃ§esinde Hasan Polatkan

7) ElazÄ±ÄŸ ili Merkez ilÃ§esinde ElazÄ±ÄŸ

8) Gaziantep ili OÄŸuzeli ilÃ§esinde Gaziantep

9) Hatay ili Antakya ilÃ§esinde Hatay

10) Isparta ili Merkez ilÃ§esinde SÃ¼leyman Demirel

11) Ä°stanbul ili ArnavutkÃ¶y ilÃ§esinde Ä°stanbul

12) Ä°stanbul ili Pendik ilÃ§esinde Sabiha GÃ¶kÃ§en

13) Ä°zmir ili Gaziemir ilÃ§esinde Adnan Menderes

14) Kayseri ili Kocasinan ilÃ§esinde Erkilet

15) Konya ili SelÃ§uklu ilÃ§esinde Konya

16) MuÄŸla ili Dalaman ilÃ§esinde Dalaman

17) MuÄŸla ili Milas ilÃ§esinde Bodrum-Milas

18) Samsun ili Ã‡arÅŸamba ilÃ§esinde Samsun Ã‡arÅŸamba

19) Trabzon ili Ortahisar ilÃ§esinde Trabzon

20) Zonguldak ili Ã‡aycuma ilÃ§esinde Zonguldak Ã‡aycuma

Liman GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±larÄ±:

1) AydÄ±n ili KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde KuÅŸadasÄ±

2) BalÄ±kesir ili AyvalÄ±k ilÃ§esinde AyvalÄ±k

3) Ä°zmir ili Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde Ã‡eÅŸme

4) Kocaeli ili Derince ilÃ§esinde Derince

5) Mersin ili Akdeniz ilÃ§esinde Mersin

6) Mersin ili Silifke ilÃ§esinde TaÅŸucu

7) MuÄŸla ili Bodrum ilÃ§esinde Bodrum

8) MuÄŸla ili Marmaris ilÃ§esinde Marmaris

9) Samsun ili Ä°lkadÄ±m ilÃ§esinde Samsun

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