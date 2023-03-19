Oy kullanÄ±lacak gümrük kapÄ±larÄ±na iliÅŸkin YSK kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndaki oy verme iÅŸlemlerine iliÅŸkin kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ve 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde oy kullanÄ±lacak gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±na iliÅŸkin YSK kararÄ± Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Â Karara gÃ¶re, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi 27 Nisan 2023 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'de baÅŸlayacak ve 14 MayÄ±s 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de bitecek. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± durumunda ise oy verme iÅŸlemi 20 MayÄ±s 2023 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'de baÅŸlayacak, 28 MayÄ±s 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
YSK kararÄ±na gÃ¶re, 20 karayolu gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±, 20 havalimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± ve 9 liman gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nda 24 saat sÃ¼reyle oy kullanÄ±labilecek. Bu kapsamda yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin tatil gÃ¼nleri dahil 24 saat sÃ¼reyle oy kullanÄ±labilecekleriÂ gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± belirlendi.
Karayolu GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±larÄ±:
1) AÄŸrÄ± ili DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde GÃ¼rbulak
2) Ardahan ili Ã‡Ä±ldÄ±r ilÃ§esinde AktaÅŸ
3) Ardahan ili Posof ilÃ§esinde TÃ¼rkgÃ¶zÃ¼
4) Artvin ili Hopa ilÃ§esinde Sarp
5) Edirne ili Merkez ilÃ§esinde KapÄ±kule
6) Edirne ili Merkez ilÃ§esinde Pazarkule
7) Edirne ili Ä°psala ilÃ§esinde Ä°psala
8) Edirne ili LalapaÅŸa ilÃ§esinde Hamzabeyli
9) Gaziantep ili KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde KarkamÄ±ÅŸ
10) Hakkari ili Ã‡ukurca ilÃ§esinde ÃœzÃ¼mlÃ¼
11) Hakkari ili YÃ¼ksekova ilÃ§esinde Esendere
12) Hatay ili Kumlu ilÃ§esinde Kumlu
13) Hatay ili ReyhanlÄ± ilÃ§esinde CilvegÃ¶zÃ¼
14) Kilis ili Merkez ilÃ§esinde Ã–ncÃ¼pÄ±nar
15) Kilis ili Elbeyli ilÃ§esinde Ã‡obanbey
16) IÄŸdÄ±r ili AralÄ±k ilÃ§esinde Dilucu
17) KÄ±rklareli ili Merkez ilÃ§esinde DerekÃ¶y
18) ÅžanlÄ±urfa ili AkÃ§akale ilÃ§esinde AkÃ§akale
19) ÅžÄ±rnak ili Silopi ilÃ§esinde Habur
20) Van ili Saray ilÃ§esinde KapÄ±kÃ¶y
HavalimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±larÄ±:
1) Adana ili Seyhan ilÃ§esinde ÅžakirpaÅŸa
2) Ankara ili Ã‡ubuk ilÃ§esinde EsenboÄŸa
3) Antalya ili MuratpaÅŸa ilÃ§esinde Antalya
4) Denizli ili Ã‡ardak ilÃ§esinde Ã‡ardak
5) DiyarbakÄ±r ili BaÄŸlar ilÃ§esinde DiyarbakÄ±r
6) EskiÅŸehir ili TepebaÅŸÄ± ilÃ§esinde Hasan Polatkan
7) ElazÄ±ÄŸ ili Merkez ilÃ§esinde ElazÄ±ÄŸ
8) Gaziantep ili OÄŸuzeli ilÃ§esinde Gaziantep
9) Hatay ili Antakya ilÃ§esinde Hatay
10) Isparta ili Merkez ilÃ§esinde SÃ¼leyman Demirel
11) Ä°stanbul ili ArnavutkÃ¶y ilÃ§esinde Ä°stanbul
12) Ä°stanbul ili Pendik ilÃ§esinde Sabiha GÃ¶kÃ§en
13) Ä°zmir ili Gaziemir ilÃ§esinde Adnan Menderes
14) Kayseri ili Kocasinan ilÃ§esinde Erkilet
15) Konya ili SelÃ§uklu ilÃ§esinde Konya
16) MuÄŸla ili Dalaman ilÃ§esinde Dalaman
17) MuÄŸla ili Milas ilÃ§esinde Bodrum-Milas
18) Samsun ili Ã‡arÅŸamba ilÃ§esinde Samsun Ã‡arÅŸamba
19) Trabzon ili Ortahisar ilÃ§esinde Trabzon
20) Zonguldak ili Ã‡aycuma ilÃ§esinde Zonguldak Ã‡aycuma
Liman GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±larÄ±:
1) AydÄ±n ili KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde KuÅŸadasÄ±
2) BalÄ±kesir ili AyvalÄ±k ilÃ§esinde AyvalÄ±k
3) Ä°zmir ili Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde Ã‡eÅŸme
4) Kocaeli ili Derince ilÃ§esinde Derince
5) Mersin ili Akdeniz ilÃ§esinde Mersin
6) Mersin ili Silifke ilÃ§esinde TaÅŸucu
7) MuÄŸla ili Bodrum ilÃ§esinde Bodrum
8) MuÄŸla ili Marmaris ilÃ§esinde Marmaris
9) Samsun ili Ä°lkadÄ±m ilÃ§esinde Samsun
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