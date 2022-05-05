Otoyollarda hız limiti arttırılıyor! 1 Temmuz’da geçerli olacak! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! çişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, göçmen tartışmaları, 1 Mayıs kutlamaları, trafik kazaları oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, otobanlardaki azami hız sınırı çıkarılacağını, ceza limitinin ise artacağını duyurdu. Peki, Otoyollarda hız sınırı artıyor mu? Otoyol hız limiti kaç olacak? İdari yaptırım sınırı kaç olacak? İşte detaylar…

OTOYOL HIZ LİMİTİ KAÇ OLACAK? OTOYOLLARDA CEZA LİMİTİ KAÇ OLACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları şu şekilde:

“İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 Temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartlar, ilgili yollarda bunu karşılayabilecek durumda. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. Otobanlarda hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek durumda.120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak."