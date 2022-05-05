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Otoyollarda hız sınırı artırılıyor! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı. Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyollarında hız sınırı 140'a çıkarılacak.

05.05.2022 - 15:29 |
Otoyollarda hız sınırı artırılıyor! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hız sınırının 1 Temmuz'a kadar artırılacağını duyurdu. Soylu, "120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler." dedi.

 

 

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