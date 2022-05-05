Otoyollarda hız sınırı artırılıyor! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hız sınırının 1 Temmuz'a kadar artırılacağını duyurdu. Soylu, "120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler." dedi.