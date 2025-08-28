Otomobil uçuruma yuvarlandı! Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 22.30 sıralarında ilçenin Geyikçi Yaylası’nda meydana geldi. Yayladan dönen Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre etkili sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerinde jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilin bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini, Murat Bayram’ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin bir süre önce tatil için memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.