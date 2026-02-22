GAZETE VATAN ANA SAYFA
Otomobil refüje çarpıp takla attı 2 kişi yaralandı

22.02.2026 - 01:29

Kaynak: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)

Bingöl’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Bingöl-Elazığ kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 48 GG 006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

