Otomobil refüje çarpıp takla attı 2 kişi yaralandı
22.02.2026 - 01:29Güncellenme Tarihi:
Bingöl’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Bingöl-Elazığ kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 48 GG 006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.