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Otomobil park halindeki vince arkadan çarptı

28.08.2026 - 00:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki vince arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı.

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Kaza, İrfanlı Mahallesi Eski Pazartesi Pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan vince arkadan çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta muhtemel yangın riskine karşı güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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