Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobil köprüden 30 metre aşağı uçtu
HaberlerGündem Haberleri Otomobil köprüden 30 metre aşağı uçtu

Otomobil köprüden 30 metre aşağı uçtu

23.10.2026 - 22:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Otomobil köprüden 30 metre aşağı uçtu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Berke Barajı yolu Horozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 27 ATB 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düştü.

İLGİLİ HABER

Hakkari’de ik ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Hakkari’de ik ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Kazada sürücü araçtan savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABER

Otomobil ambulans ile çarpıştı LPG tankı yola savruldu
Otomobil ambulans ile çarpıştı LPG tankı yola savruldu

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABER

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobil ile motosiklet çarpıştı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı: Anne öldü kızı ağır yaralandı
#Gündem

Anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı: Anne öldü kızı ağır yaralandı

Otomobil köprüden 30 metre aşağı uçtu
#Gündem

Otomobil köprüden 30 metre aşağı uçtu

Hakkari’de ik ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
#Gündem

Hakkari’de ik ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı