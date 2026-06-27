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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

27.06.2026 - 18:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Halil Can ÖZEKER/ÇORUM, (DHA)

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. S.G. yönetimindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U. idaresindeki 06 YKD 13 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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Savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçlarda sıkışan O.U., S.G. ve S.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlikleri belirlenemeyen 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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