Amasya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
27.06.2026 - 18:15Güncellenme Tarihi:
Amasya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Seyfettin Durmuş (65), yaşamını yitirdi.
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Doğantepe köyü yakınlarında meydana geldi. M.T. yönetimindeki 05 BD 310 plakalı otomobil ile Seyfettin Durmuş'un kullandığı motosiklet çarpıştı.
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Kazada motosiklet sürücüsü Durmuş, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmuş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.