Amasya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Doğantepe köyü yakınlarında meydana geldi. M.T. yönetimindeki 05 BD 310 plakalı otomobil ile Seyfettin Durmuş'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

İLGİLİ HABER Okullar kapandı herkes oraya akın etti! Sektör temsilcilerinden uygun fiyat uyarısı

Haberin Devamı

Kazada motosiklet sürücüsü Durmuş, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmuş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.