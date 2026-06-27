Okullar kapandı herkes oraya akın etti! Sektör temsilcilerinden uygun fiyat uyarısı

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Bodrum genelindeki turizm görünümünü de değerlendiren Adaş, geçen yılın benzerinin yaşanacağını düşündüğünü belirterek, "Bodrum geneli için süper bir tablo, muhteşem sonuçlar var diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.Yüksek maliyetlerin sektördeki tüm işletmeleri etkilediğini söyleyen Adaş, bu durumun fiyatlara yansıdığını, tüketicinin daha seçici davranmasına neden olduğunu kaydetti.Sarı yaz döneminin etkisiyle sezonun Ekim ayının sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyleyen Adaş, fiyatların bazı tüketici grupları için daha ulaşılabilir seviyelerde tutulmasının önemine dikkat çekti.Özellikle Batı Avrupalı ileri yaş grubunun Bodrum’a olan ilgisinin sürdüğünü belirten Adaş, sezonun uzamasının turizm gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.Sezona ilişkin temennilerini de paylaşan Adaş, bölgede ve ülke genelinde doğal afetlerin, yangınların ve olumsuzlukların yaşanmadığı verimli bir dönem geçirilmesini diledi.Yazın sıcak yüzünü hissettirdiği Bodrum’da önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.