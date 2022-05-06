Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu neredeyse 2 yılı aşkın bir süredir devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda alınan kararla, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldı. Ancak, bazı istisnalar maske zorunluluğunda hariç tutuldu. Özellikle toplu taşımada maske ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Pek çok ilde otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında kullanımı ile ilgili tartışma görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Peki, Otobüste maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? İşte maske zorunluluğu olan yerler!

OTOBÜSTE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz.” demişti. Aynı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.