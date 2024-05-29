Otobüsler neden ücretsiz, 29 Mayıs ne bayramı (ne günü)? Metrolar, füniküler, metrobüsler, vapurlar bugün ücretsiz mi, İETT 29 Mayıs bedava mı? İstanbul’da toplu taşıma neden ücretsiz?
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı İstanbullular tarafından coşkuyla kutlanacak. Kutlamalara katılacak olan vatandaşlar İstanbul’da toplu taşımanın durumunu sorguluyor. Peki, 29 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs Marmaray bedava mı?
29.05.2024 - 09:53 |
Fetih kutlamaları çeşitli etkinlikler yapılacak. Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı ve Haliç çevresinde yapılaması planlanan etkinliklere katılmayı düşünen vatandaşlar toplu ulaşım ücretsiz olacak mı, sorusuna yanıt arıyor.
29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, MARMARAY, METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?
İstanbul, 29 Mayıs 2024'te düzenlenecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor.
İBB'den yapılan açıklamada "İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." denildi.