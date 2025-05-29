Oto yıkamalarda, oyun makinelerinde sahte jeton oyunu! Hukukçular uyardı: 6 aya kadar hapis cezası var

Oto yıkamalardaki fiyat artışı nedeniyle birçok kişi aracını benzinlikte kendileri yıkıyor. Bu yıkama 50 TL’ye alınan jetonlarla yapılıyor. Fakat o jetonların internette 5-6 TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Hukukçulara göre bu jetonları alanlar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Fırsatçılar internetten daha ucuza jeton satışına başladı. Alanlar benzinlikler ve oyun alanlarında kullanıyor. Artan yıkama fiyatları nedeniyle bazı sürücüler araçlarını benzinliklerde kendileri yıkıyor. İşte bu cihazların çalışması için jeton kullanmak gerekiyor. Bu jetonlar ise 50 TL’ye satılıyor. Bazı kişiler 50 TL’yi ödememek için internetten jeton satın alıyor.

100’LÜ PAKETİ 600 TL’YE SATIYORLAR

Dışarıdan jetonu alıp istasyonlarda arabalarını yıkıyorlar. 100'lü paket halinde satılan jetonlar 600 TL’den alıcı buluyor. Yani tanesi 6 TL’ye denk geliyor.

OTO YIKAMA VE OYUN MAKİNESİ İÇİN KULLANILIYOR

İlanlarda jetonun nerelerde kullanılabileceği yazılıyor. Bir ilanda hem oto yıkama hem oyun makinesi için kullanılabilir yazıyor. Yüzlerce jeton satın alanlar saatlerce oyun oynayabiliyor.

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2 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS

Konuyla ilgili hukukçular, “Bedeli ödendiği taktirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Alacaklısı tarafından icra takibi başlatılabilir. " ifadeleri kullandı.