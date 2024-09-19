Otel odasında sır ölüm! 26 yaşındaki Neslişah bu halde bulundu

Gizem dolu olay İstanbul Fatih'te yaşandı. 26 yaşındaki Neslişah Şentürk geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde otele giriş yaptı. Odasından tartışma seslerinin gelmesi üzerine diğer misafirler resepsiyonu aradı. Otel görevlisi, Neslişah'ın odasına girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Büyük panik yaşayan otel görevlileri hemen polis ekiplerini aradı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede otel odasında çeşitli uyuşturucu haplara ulaştı. Genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Neslişah, yapılan cenaze töreniyle toprağa verilirken gizemli ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

OLAY GÜNÜ AİLESİYLE KAVGA MI ETTİ?

Öyle ki yapılan incelemelerde genç kızın olay günü ailesiyle bir tartışma yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Otel odasına girmeden koridorda kimle ne tartıştı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın ölmeden hemen önce yaptığı telefon konuşması ve son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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