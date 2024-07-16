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ÖSYM başkanı duyurdu! YKS tercihleri için tarih belli oldu

8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları bugün açıklandı. Tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM başkanı duyurdu.

16.07.2024 - 17:46 |
ÖSYM başkanı duyurdu! YKS tercihleri için tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Ersoy -YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

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