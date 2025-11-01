Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Orhan Gök Mahallesi Ergenekon Sitesi'ndeki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. M.O'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.