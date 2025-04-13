Osmaniye'de 14. Tirşik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Akdeniz Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu ve Andırınlılar Derneği tarafından geleneksel olarak 14’üncü Tirşik Festivali yağışlı hava nedeniyle bir düğün salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Festivale katılan vatandaşlara tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tarhana ikram edildi. Programa Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







"Burada kültür farkı olmaksızın aynı yerde aynı çatı altında bulunmamız bizim kardeşliğimizin en büyük göstergesi" diyen Akdeniz Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Yunus Temiz, "Burada yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan halkımızın emeğiyle, sabrıyla ve kültürüyle yoğrulmuş eşsiz bir lezzet olan tirşik çorbanın etrafında bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tirşik sadece bir çorba değildir, ata mirasıdır. Bu festival sadece damak tadımıza ithaf etmiyor. Aynı zamanda bu güzel etkinliğe katkı sağlayan herkese başta emek veren kadınlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Tirşik gibi bizim bir arada tutan değerlerimizi hep birlikte yaşatmak dileğiyle tüm misafirlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.