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GündemOsman Uzun kimdir? Görevden alÄ±nan eski Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun nerelidir, nerelerde çalÄ±ÅŸtÄ±?
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Osman Uzun kimdir? Görevden alÄ±nan eski Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun nerelidir, nerelerde çalÄ±ÅŸtÄ±?

Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun, YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Zekeriyya ErdurmuÅŸ, Hasan HÃ¼seyin Aydemir ve Sezai AydÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Peki, GÃ¶revden alÄ±nan eski Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun kimdir?

27.04.2022 - 07:54 |
Osman Uzun kimdir? Görevden alÄ±nan eski Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun nerelidir, nerelerde çalÄ±ÅŸtÄ±?

ET ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun, YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Zekeriyya ErdurmuÅŸ, Hasan HÃ¼seyin Aydemir ve Sezai AydÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan atama kararÄ±na gÃ¶re,Â Et Ve SÃ¼t KurumuÂ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±Â Osman Uzun, YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Zekeriyya ErdurmuÅŸ, Hasan HÃ¼seyin Aydemir ve Sezai AydÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Kararda, Et ve SÃ¼t Kurumu YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸine ise Mehmet Ali KÃ¶se'nin atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Peki, gÃ¶revden alÄ±nan eski Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun kimdir?

Osman Uzun kimdir, nerelidir, nerelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±?

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Osman Uzun kimdir GÃ¶revden alÄ±nan eski Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun nerelidir, nerelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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