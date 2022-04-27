Osman Uzun kimdir GÃ¶revden alÄ±nan eski Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun nerelidir, nerelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

ET ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun, YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Zekeriyya ErdurmuÅŸ, Hasan HÃ¼seyin Aydemir ve Sezai AydÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan atama kararÄ±na gÃ¶re,Â Et Ve SÃ¼t KurumuÂ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±Â Osman Uzun, YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Zekeriyya ErdurmuÅŸ, Hasan HÃ¼seyin Aydemir ve Sezai AydÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Kararda, Et ve SÃ¼t Kurumu YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸine ise Mehmet Ali KÃ¶se'nin atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Peki, gÃ¶revden alÄ±nan eski Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun kimdir?

Osman Uzun kimdir, nerelidir, nerelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±?

Â

Â