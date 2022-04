Osman Uzun kimdir GÃ¶revden alÄ±nan eski Et ve SÃ¼t Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Uzun nerelidir, nerelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi. Peki, görevden alınan eski Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun kimdir?

Osman Uzun kimdir, nerelidir, nerelerde çalıştı?