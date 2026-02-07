Ortaokul öğrencisi, akranlarına dehşeti yaşattı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler

Olay, kent merkezindeki Mustafa Kemal Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.T. aynı okulda eğitim gören bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Kalabalığın önünde diz çöktürülerek özür dilemeye zorlanan öğrencinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin öğrenciler tarafından mesajlaşma gruplarında da paylaşıldığı öğrenildi. Durumu ailesine anlatan E.T.'nin babası emniyete şikayette bulunurken, hastanede yapılan muayenede E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönünde rapor düzenlendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, akran zorbalığına karıştığı belirtilen öğrenciler hakkında okul idaresi tarafından idari işlem yapıldığı öğrenildi.