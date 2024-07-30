KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları için araştırmalar hızlandı. KPSS ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde merkezi olarak yapılacak. KPSS ortaokul başvuru ücreti 350 lira olarak belirlendi. Peki, Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, KPSS ortaöğretim başvuru saat kaçta bitiyor?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir. Başvurunuz arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS ORTAOKUL BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS ortaokul sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri ​​arasında alınacak.