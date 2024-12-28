Ortak kullanım alansız AVM’ye ruhsat yok

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklik öngören taslağa göre, içinde büyük mağazalar veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların karşılandığı işyerleri bulunan, merkezi bir yönetime, ortak kullanım alanlarına ve en az 5 bin metrekare satış alanına sahip olan AVM’lerin yapı ruhsatında, yapının niteliği “alışveriş merkezi” olarak belirtilmek zorunda olacak.

Bu madde kapsamında yapı kullanma belgesi verilmedikçe “alışveriş merkezi” ibaresi kullanılamayacak. AVM’lerde kullanıcı ücretsiz olan sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları gibi alanlar oluşturulmadan, AVM projeleri için yapı ruhsatı verilmeyecek. AVM’lerde, mevzuatta sayılan ortak kullanım alanlarından farklı, müşterilerin doğrudan kullanımına yönelik farklı alanlar da oluşturulabilecek. Taslağa göre, AVM statüsü için gerekli şartları taşımasına rağmen, nispeten düşük satış alanına sahip AVM’lerin, gereken yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanabildiği değerlendirilerek, muafiyet sağlanabilecek.

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