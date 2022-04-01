Orman yangınlarıyla ilgili OGM'den flaş açıklama: Risk yüksek...

Geçtiğimiz yıl çok sayıda noktada çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. 1 Nisan'da Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde meydana gelen orman yangınları yeniden endişeye yol açtı. Konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşları da uyaran bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

OGM'DEN AÇIKLAMA: BU HAFTA SONU ORMAN YANGINI RİSKİMİZ YÜKSEK

OGM'den yapılan açıklamada "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadeleri kullanılırken "Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022'de (Cuma günü) orman yangınları yaşanmıştır." denildi. Muğla Milas yangınının ekiplerin erken müdahalesi ve yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilirken ekiplerin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada "Özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun bu hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112'yi arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.