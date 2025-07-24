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Orman yangını İstanbul - Ankara hızlı tren seferlerini vurdu

24.07.2025 - 07:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Orman yangını İstanbul - Ankara hızlı tren seferlerini vurdu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sürmekte olan orman yangını dün gece yapılmakta olan İstanbul - Ankara hızlı tren seferlerini olumsuz etkiledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam orman yangını, dün gece yapılmakta olan İstanbul-Ankara hızlı tren seferlerini olumsuz etkiledi.
TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, "Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergâh kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşanacaktır. Demiryolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

 

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Orman yangını İstanbul - Ankara hızlı tren seferlerini vurdu