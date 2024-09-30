Ordu’da üreticilerin başı kahverengi kokarca ile dertte! Kahverengi kokarca, evlerin içerisine kadar girdi

Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca, yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ediyor. Ordu’da son günlerde özellikle Fatsa ve Perşembe ilçelerinin yanı sıra Altınordu, Ünye ve Gülyalı ilçesinde görülen kokarcalar, fındık hasat sezonunun ardından üreticiler tarafından sık karşılaşılıyor.

Bir yıl ömrü olan, zirai tuzak ve mekanik mücadele edilen kahverengi kokarca, bıraktığı yumurtalar ile 300 kata kadar çoğalabiliyor. Kışlaklarını geçirmek için yer arayan kokarcalar, Ordu’da evlerin içerisine kadar girdi. Vatandaşlar, evlerinde rahat oturamadıklarını, sürekli olarak kokarca ile mücadele ettiklerini belirtiyor.

“Huzurumuz yok, psikolojimiz bozuldu”

Efirli Mahallesi’nde ikamet eden Miyase Sayharman, kahverengi kokarcanın kendilerini çok rahatsız ettiğini, evlerin içerisine, çamaşırlara kadar girdiğini söyledi. Kokarca nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten Sayharman, “Huzurumuz yok, koku çok, astığımız çamaşırları tek tek kontrol ediyoruz. Bazılarında koku oluyor, yeniden yıkıyorum. Evin içerisine kadar giriyor, bütün psikolojimi bozdu. Bunun çaresine bakılması lazım. İlaçlama yaptık, o anda ölüyor ama sonradan yine geliyor” dedi.

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“Evde cam açık oturamıyoruz, tarım ürünlerimizden yiyemiyoruz”

Gönül Kaya ise artık evlerinde pencere ve kapı açmaya dahi korktuklarını söyledi. Kaya, “Kokarca ilk olarak fındıkta etkili oldu, sonrasında sebze ve meyvelerde etkili oldu. Bütün ürünlerimiz ziyan oldu. Şu anda evlerimize hücum etmeye başladı, içeriye kadar giriyor. Fındık hasat zamanında vücudumuzu yara yaptı. Evde camları açıp oturamıyoruz, ürünlerimizden yiyemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Fındığımıza büyük zarar verdi”

Efirli Mahallesi sakinlerinden Sezgin Kaya, kahverengi kokarca nedeniyle özellikle fındıklarının randımanının düşük olduğunu ifade etti. Kaya, “Bu sene randıman çok düştü. Fındığın sonrasında meyvelere de zarar verdi. Önümüzdeki sene mısıra dahi vuracak. Bu mücadelede devletimizin buna bir el atması lazım. Şu an evlerin içerisine kadar giriyor, akşamları oturamıyoruz, camlar sürekli kapalı” şeklinde konuştu.

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