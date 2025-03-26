Ordu'da tarihi konak restore ediliyor: Haznedaroğlu Konağı'nda çalışmalar başladı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde, geride kalan 6 yılda Altınordu ilçesinde bulunan Selimiye Konak, Ünye ilçesinde bulunan Yürürler Konağını restore eden, Çamaş Cevat Bey Konağı'nda restorasyon çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle Haznedaroğlu Konağı'nı restore ediyor.

Kent müzesi olarak kullanılmak üzere Ordu Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince 12 yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen ve son dönem Türk mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan konak, yapılan çalışmalarla geleceğe taşınacak.

18. YÜZYILDA İNŞA EDİLDİ

Kademoğlu Konağı olarak da bilinen ve mahallede yer alan kale kalıntısı üzerine inşa edilen Haznedaroğlu Konağı'nın zemin katını oluşturan kalenin Cenevizlilerden kaldığı düşünülüyor. Son dönem Türk konut mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan tarihi konak, dikdörtgen bir plana sahip, zemin üzeri iki kattan oluşuyor. Güneydoğu cephesinde, yapıya bitişik vaziyette bir şapel yer alan konak, yapının geçmişinin 18.yüzyıla kadar uzandığını kanıtlar nitelik taşıyor.

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KENT MÜZESİ OLARAK HİZMETE SUNULMASI PLANLANIYOR

Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde temeli atılarak gözetleme ve karakol görevini yürütmek üzere inşa edildi. Kesme taşlardan oluşan kalenin kalıntıları üzerine ise 18. yüzyılda ahşap konak yapıldı. Çift cumbalı olan ve bölgenin mimari özelliğini yansıtan konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca aslına uygun onarıldı.

Bir süre restoran olarak hizmet veren Haznedaroğlu Konağı'nın son olarak ise tarihi ve turistik açıdan kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalara başlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek olan tarihi konak, kent müzesi olarak hizmet verecek.