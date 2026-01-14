Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Ordu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle 8 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 15 Ocak Perşembe günü 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru ilçesinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde, kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 15 Ocak 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.