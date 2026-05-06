Ordu'da nüfus azalınca belediye başkanı harekete geçti: Yeni doğan her bebeğe 50 bin TL! Karar onaylandı

06.05.2026 - 14:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu’nun Kumru ilçesinde nüfus azalışına karşı "radikal" bir çözüm devreye girdi! Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçeyi yeniden canlandırmak için hayalleri süsleyen bir teşvik paketini belediye meclisinden geçirdi. "Büyük aile, güçlü Türkiye" sloganıyla başlatılan programda çıta çok yüksek: 10 çocuklu aileye sıfır kilometre otomobil, 8 çocukluya belediyede iş ve her yeni çocuk için 50 bin liradan başlayan nakit desteği! Annelerin hesabına yatacak bu dev teşvikler için tek bir şart var: Kumru'da yaşamak. İşte Türkiye'nin konuştuğu o 'otomobil ödüllü' nüfus projesinin tüm detayları

 

 

 

 

 

Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 52'sini karşılıyor! Sakarya'da hasat başladı, ihracatı da yapılıyor
Mersin'de 8 ve 5 yaşındaki kardeşlere mezar olan odada zehir kalıntıları ortaya çıktı!
Mersin’de iki kardeşi hayattan koparan olayda şok detay! Kaldıkları odada fosfor sinir gazı tespit edildi
