Ordu'da nüfus azalınca belediye başkanı harekete geçti: Yeni doğan her bebeğe 50 bin TL! Karar onaylandı
06.05.2026 - 14:29Güncellenme Tarihi:
Ordu’nun Kumru ilçesinde nüfus azalışına karşı "radikal" bir çözüm devreye girdi! Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçeyi yeniden canlandırmak için hayalleri süsleyen bir teşvik paketini belediye meclisinden geçirdi. "Büyük aile, güçlü Türkiye" sloganıyla başlatılan programda çıta çok yüksek: 10 çocuklu aileye sıfır kilometre otomobil, 8 çocukluya belediyede iş ve her yeni çocuk için 50 bin liradan başlayan nakit desteği! Annelerin hesabına yatacak bu dev teşvikler için tek bir şart var: Kumru'da yaşamak. İşte Türkiye'nin konuştuğu o 'otomobil ödüllü' nüfus projesinin tüm detayları