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Ordu'da fındık mesaisi: Hasat bitti, üreticiler ürünlerini güneşte kurutmaya başladı

02.09.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da fındık mesaisi: Hasat bitti, üreticiler ürünlerini güneşte kurutmaya başladı

Ordu’nun sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde devam ederken, bahçeden topladıkları ürünleri kurutmak için büyük bir özveriyle çalışan üreticilerin mesaisi sürüyor. Fındığın kalitesini ve randımanını doğrudan etkileyen kurutma sürecinde üreticiler, nemli havalara karşı harmanlanan ürünleri gün boyunca özenle karıştırıyor.

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Ordu’nun yüksek kesimlerinde hasadı yapılan fındıkların kurutulması için üreticilerin mesaisi devam ediyor.

Ordu’da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı, orta ve yüksek kesimlerde devam ederken, hasadını tamamlayan üreticiler ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Fındıklar, güneş altında gün boyunca karıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

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Üreticiler, fındığın kalitesini ve randımanını korumak amacıyla kurutma işlemini dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle nemli havalarda ürünün zarar görmemesi için fındıklar düzenli olarak harmanlanıyor.

Orduda fındık mesaisi: Hasat bitti, üreticiler ürünlerini güneşte kurutmaya başladı

Serbest piyasada randımanına göre yaklaşık 170 lira seviyelerinde alıcı bulan fındık, TMO’da ise 50 randıman 250 liraya satılıyor. Üreticiler, alın teriyle yetiştirdikleri ürünlerini en iyi şekilde hazırlayarak değerlendirmeyi hedefliyor.

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