Ordu'da fındık mesaisi: Hasat bitti, üreticiler ürünlerini güneşte kurutmaya başladı

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Ordu’nun yüksek kesimlerinde hasadı yapılan fındıkların kurutulması için üreticilerin mesaisi devam ediyor.

Ordu’da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı, orta ve yüksek kesimlerde devam ederken, hasadını tamamlayan üreticiler ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Fındıklar, güneş altında gün boyunca karıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

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Üreticiler, fındığın kalitesini ve randımanını korumak amacıyla kurutma işlemini dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle nemli havalarda ürünün zarar görmemesi için fındıklar düzenli olarak harmanlanıyor.

Serbest piyasada randımanına göre yaklaşık 170 lira seviyelerinde alıcı bulan fındık, TMO’da ise 50 randıman 250 liraya satılıyor. Üreticiler, alın teriyle yetiştirdikleri ürünlerini en iyi şekilde hazırlayarak değerlendirmeyi hedefliyor.