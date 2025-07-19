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Ordu'da alarma geçildi! İstanbul'dan özel ekip gelip imha etti

19.07.2025 - 17:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ordu'da alarma geçildi! İstanbul'dan özel ekip gelip imha etti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

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İlçenin Sülüburnu mevkisinde dalış yapan bir grup tarafından şüpheli bir cismin fark edilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerine bildirildi.

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Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bazı noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.

İstanbul'dan gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibinin yaptığı incelemede, cismin mayın olduğu belirlendi.

Orduda alarma geçildi İstanbuldan özel ekip gelip imha etti

Mayın, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü müdahaleyle imha edildi.

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Mayını fark ederek yetkililere bilgi veren dalış eğitmeni Hakan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "SAS ekibi dalış yaparak cismi incelediler. Mayın olduğunu onayladılar. Fünyelerin aktif olma ihtimaline karşı patlatılması gerektiğine karar verdiler. Ardından bu işlemi gerçekleştirdiler." dedi.

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