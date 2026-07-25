Ordu Valiliği denize girmenin 2 gün yasaklandığını duyurdu

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Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 25-26 Temmuz tarihlerinde Ordu kıyılarında yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

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Vatandaşlardan alınan karara uymaları istenirken, can kaybı ve olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulunuldu.