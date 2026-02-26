Ordu Ünye'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ordu'nun Ünye ilçesi Akkuş-Niksar karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalpınar Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar karayolu yağışın tetiklediği heyelan sonrası karayolunun zemininde kaymalar yaşandı. Yolun bazı noktalarında yaklaşık bir metrelik çökme meydana gelirken, yolu tutan istinat duvarları da baskıya dayanamayarak yıkıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye emniyet ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu yolun can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığı tespitinin ardından yol çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

