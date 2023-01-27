Operasyonu CNN Türk görüntüledi! Bakan Soylu: 5 aylık teknik takip yapıldı

Fulya Öztürk, operasyonu yerinden takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla konuştu. Bakan Soylu, son bir yılda 29 bin 800 kişinin tutuklandığını belirterek "236 adreste 225 kişiye yönelik operasyon için 5 ay teknik takip yapıldı" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Şu anda Kökünü Kurutma 36'ncı operasyon. Son bir yılda 29 bin 800 kişi tutuklandı. Bunlar imal ve ticaret yapanlar. Hedeflenen tek bir şey var, nesillerimizi uyuşturucuya alıştırmaya çalışanlara gerekli dersi verebilmek. Şimdi kahraman arkadaşlarımız onları devletin nasıl bir devlet olduğunu gösterecekler.

Tam 5 koordine edilerek 236 adres, 225 kişi alınacak. 5 ay teknik takip yapıldı, bunlara yönelik dosyalar hazırlandı. Bunlar projeli operasyonlardır. Bu sahada bu işi yapanları hem caydırmaya hem de adaletin gücünü hissettirmeye yönelik operasyonlardır. Ben çok başarılı bir netice olacağını düşünüyorum. Bunlara devam edeceğiz.

Her operasyon böyle, şu anda 1472 personel sahada. Operasyonu koordine eden yöneticilerimiz hariç 1472 kişi bu 225 kişiyi ve 236 adresi almaya yönelik. Çağrımız şu ABD ve Avrupa şu an pes etmiş durumdadır. Türkiye'de biz buna müsaade edemeyiz. Hükümetimizin bu konudaki konsantrasyonu tektir; uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Buna Türkiye ve dünya şahit olacak.