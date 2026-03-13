Önce 'Ölü buldum' dedi, duruşmada intihar ettiğini söyledi

Haberin Devamı

Olay, 6 Ağustos’ta saat 23.30 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan, zeytinlikte başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklandı. İlk ifadesinde Teslime’yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu öne süren Fidan, mahkemedeki savunmasında ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini iddia etti.

Soruşturmanın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Efe Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulanıp, Hanedan ile aralarında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğuna dikkat çekildi.

Teslime Hanedan’ın ayrılmak istediği, Efe Fidan’ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Efe Fidan'ın "Teslime, 'Seni seviyorum' dedikten sonra silahla kendi başına ateş etti" ifadesinin aksine son günlerde olan yazışmalarda ağır hakaret ve tehditler bulunduğu da iddianameye girdi.

BİTİŞİK DEĞİL, YAKIN ATIŞ İLE VURULMUŞ

İddianamede ayrıca, Teslime Hanedan’ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, atış artığına rastlanmadığı, atışın 'bitişik' değil, 'yakın atış' olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Silahın temini ve olay yerindeki kamera görüntülerinin Efe Fidan'ın beyanlarında bulunan “Teslime’nin de tabancayı aldığı sırada yanında olduğu ve hatta tabancayı belinde yoklayıp sonrasında çantasına koyduğu" ifadesini kamera kayıtlarının doğrulamadığı kaydedildi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrası konuşmalarında öldürmeye yönelik tehditler içeren ifadeler kullandığı da deliller arasında gösterildi.

TESLİME'Yİ ELİNDEN YARALAYIP, BOĞAZINI SIKMIŞ

Efe Fidan'ın olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve diğer 2 erkekle uyuşturucu kullandığını öğrendiği Hanedan ve beraberindekilerin dışarı çıkmasının ardından arabayla kovalayıp, önlerini kestiği de iddianamede yer buldu. Fidan'ın önlerini kestiği Abdülkadir Ç.’yi darbettiği, Teslime’nin kapıyı kilitlemesi nedeniyle onu darbedemediği belirtildi.

Fidan'ın olaydan sonra Teslime Hanedan ve Elif Sıla A. ile evde görüştüğü ve burada Hanedan'ı elinden yaralayıp, boğazını sıktığına dosyada yer verildi. Ayrıca iddianamede, Efe Fidan'ın olay öncesi verdiği 16 bin TL’yi geri istediği Hanedan'ı, parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği de belirtildi. Bunun üzerine Teslime Hanedan'ın babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor' diyeceğini söylemesi üzerine Efe Fidan'ın ölümle tehdit ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.

Ayrıca Teslime Hanedan ile Efe Fidan’ın telefon yazışması da iddianameye girdi. Telefon konuşma kayıtlarında Hanedan'ın uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın devam ettirdiği ve bırakmasını engellediği ifade edildi. Tüm bu hususları birlikte değerlendirdiğinde Fidan'ın, Hanedan’ı önceden planlayarak, olay yerine götürüp intihar süsü vererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı da iddianamede belirtildi.

İLK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Davanın ilk duruşması bugün Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Efe Fidan, Fidan'ın ailesi, öldürülen Teslime Hanedan'ın babası Beytullah Hanedan ve annesi Nafiye Hanedan ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Efe Fidan, savunmasında suçlamaları reddetti. Olay günü ilk ifadesinde Teslime'yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu öne süren Fidan, mahkemedeki savunmasında ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek yaşamına son verdiğini iddia etti.

ANNEDEN 'KIZINA 16 BİN LİRA PARA VERMİŞTİM, GERİ ÖDEMİYOR' DEDİ İDDİASI

Sanığın ifadesinin ardından söz alan Nafiye Hanedan, "Olay günü Efe Fidan beni sabah saatlerinde aradı. 'Ben Teslime'nin erkek arkadaşıyım. Kızına 16 bin lira para vermiştim. Geri ödemiyor. Kızın, uyuşturucu kullanıyor. Yanında iki erkek vardı, onları dövdüm ama Teslime'ye bir şey yapmadım' dedi. Zaten pikniğe gidiyorduk, daha fazla konuşamadım, kapattım. Eşim vardı arabada. Yaylaya çıkmıştık. Piknik yerinde telefon çekmiyordu. Kızım aramış ama ulaşamamış. Aradığını görmedim. Eve geldiğimde telefonun şarjı bitmişti. Telefonu şarja taktım, uyudum. Sabah uyandığımda ise öldüğünü öğrendim. Şikayetçiyim" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Beytullah Hanedan ise sanık Fidan'dan şikayetçi olduğunu belirtip, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Kızım benle küs değildi. Ev kirasını da ben ödedim. Kızım gelecekti. Defalarca konuştum. Gerekirse tedavi ettiririm dedim. Uyuşturucu illetinden çıkarmadılar. Bir kız çocuğuna mermi sıkan kim olursa olsun en ağır cezayı alsın" diye konuştu.

Duruşmada olayla ilgili öldürülen Teslime Hanedan ve sanık Efe Fidan'ın yakınları arasındaki 5 tanık dinlenildi. Sanık Efe Fidan'nın telefon görüşmesi geçmişi kayıtları da duruşmada okundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tarafların dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mahkemeye sunduğu mütalaasında, Teslime Hanedan'ın intihar etmediği, olay sırasında yanında bulunan sanık Efe Fidan tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğünü değerlendirdi. Dosyada yer alan konuşma ve yazışma kayıtlarında sanığın olay öncesinde tehdit içerikli ifadeler kullandığına dikkat çekilen mütalaada, Fidan'ın çevresine gönderdiği mesajlarda maktul ve bazı kişileri öldürmekten bahsettiği belirtildi. Savcı ayrıca, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığına dair değerlendirmelere de yer verdi. Olay yerinde boş kovan bulunması, tanık beyanları ve sanığın olaydan önce havaya ateş ettiği yönündeki iddiaların, birlikte intihar iddiasını desteklemek için oluşturulmuş bir kurgu olabileceğini ifade etti. Mütalaada, sanığın Teslime Hanedan'ın kendisinden ayrılmak istemesi, başka kişilerle görüşmesi, para meselesi ve ailesine uyuşturucu kullandığını söyleyeceğini belirtmesi gibi nedenlerle cinayeti planladığı değerlendirildi. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde savcılık, sanık Efe Fidan'ın Teslime Hanedan'ı tasarlayarak tabancayla başından vurup öldürdüğünü belirterek 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın sunulmasın ardında mahkeme heyeti, sanık Fidan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

'SAVCI, EN ÜST DERECEDEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ'

Duruşman çıkışında açıklama yapan Beytullah Hanedan, "Benim kızım olup olmaması önemli değil, başka çocuklar ölmesin diye sanık Fidan'ın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Hanedan ailesinin Avukatı Avukat Ahmet Çetinbilek ise "Bugün olayın birinci derece faili Efe Fidan, maktulün ve sanığın arkadaşları dinlendi. Uzun bir yargılama sonucunda mahkeme birtakım delillerinin toplanmasına karar verdi. Ancak, iddia makamı, sanığın 'kadını karşı ve tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğini ve bu suçun sübut ettiğinden bahisle mütalaa verdi ve en üst dereceden cezalandırılmasını istedi. İki tanığın daha dinlenmesi için duruşma 9 Nisan'a ertelendi. Bizim de toplanması istediğimiz deliller vardı, ayrıca beyanda bulunacağız. Yargılama devam ediyor" diye konuştu.