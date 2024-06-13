Ömer Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin’in oğlu Rock'n Roll tarzıyla dikkat çekti: Rock'n Roll ne demek?

2011 yılında ABDnin operasyonuyla öldürülen El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladinin en büyük dördüncü çocuğu Ömer bin Ladin, Fransadaki yaşam tarzıyla gündem oldu. Peki, Ömer Bin Ladin kimdir, Rock'n Roll ne demek?

Ömer Bin Ladin kimdir?

İngiliz eşi Zaina el Sabah ile el ele fotoğrafı sosyal medyada yayılan Ömer bin Ladin 2007-2008 yılları arasında birkaç ay Mısırda yaşamıştı. 2010 yılında Reuterse bir röportaj veren Ömer bin Ladin kendisinin ve kardeşlerinin "dünyanın iyi vatandaşları" olmak istediklerini ancak babalarının olmayışı ve El Kaide liderinin çocukları olmaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söylemişti. Aralarından hiçbirinin El Kaide üyesi olmadığını ifade eden Ömer bin Ladin kardeşlerini bir araya getirmek istediğini söylemişti.

Rock'n Roll ne demek?

Rock and roll 1950'lerin Amerika'sında ortaya çıkmış; gospel, caz, boogie woogie ve rhythm and blues'dan etkilenmiş bir müzik türüdür. Bu tarihten sonra hızla ilk önce tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. Bu müzik türü, daha sonra sadece rock olarak adlandırılacak müzik türlerine bölünmüştür.

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