Öldürülen hamile Rabia'nın arkadaşı: Eşinin kendisini dövüp tecavüz ettiğini anlatmıştı

Olay, geçen yıl 21 Haziran'da Hızırbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Yılmaz, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz ile konuşmak için onun annesinin evine gitti. Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşi ile kayınvalidesi Ayfer Aydınlı’yı tabancayla vurup kaçtı. Rabia Yılmaz ile karnındaki bebeği hayatını kaybederken, Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşunla yaralandı. 15 ve 18 Haziran'da hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

4 SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Yılmaz, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Rabia Yılmaz'ın yakınları, yaralanan Ayfer Aydınlı ve tutuklu sanık Ayhan Yılmaz ile tarafların avukatları katıldı.

İlk duruşmada hamile eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı yönünde kayınvalidesinin iddiaları üzerine eşiyle aralarının bozulduğu, ayrıca eşinin telefonunda eski erkek arkadaşıyla fotoğrafları olduğu yönünde sanığın beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, fetüsten alınan örneğin DNA testine gönderilmesini uygun buldu. İzmir ATK'ye gönderilen örneğe ilişkin henüz cevap gelmediği belirtilerek, açık yargılamaya devam edildi.

'SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU'

Davacı avukatlarının talebi üzerine, Rabia Yılmaz ile aynı iş yerinde çalışan 2 arkadaşı duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanıklardan A.K., Rabia'nın eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Rabia çok pişmandı. Sürekli 'Kendimi yaktım. Eşimle anlaşamıyoruz, beni sürekli dövüyor' diye dert yanıyordu" dedi. Davacı avukatının talebi üzerine tanık A.K.'ye, "Sanık, Rabia'ya yönelik tecavüzde bulunmuş mu?" diye soruldu. Tanık A.K. ise "Rabia eşinin önce kendisini dövdüğünü ardından tecavüz ettiğini ve elinden kurtulup annesine sığındığını bana anlatmıştı" diye cevap verdi.

Diğer tanık E.D. de benzer ifadelerle Rabia'nın eşinden sürekli şiddet gördüğünü başka biriyle gönül ilişkisi bulunmadığını anlattı. Mahkeme heyeti DNA örneklerinin sonucunun beklenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi