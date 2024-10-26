Öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp sürükledi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadaki 'Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kamyonetin sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza yazıldı. Ayrıca sürücü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında da adli işlem başlatıldı.