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Olası Marmara depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı!

Çanakkale'de yaşanan depremin ardından  Prof. Dr. Görür 'den Marmara depremi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

12.12.2024 - 15:26 |
Olası Marmara depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan 4.4 büküklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 25,5 kilometre derinde olduğu belirlendi.

KIRILMASI BEKLENEN FAYI ETKİLER 

Depremin ardından Prof. Dr. Görür 'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir."

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