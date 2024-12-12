Olası Marmara depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan 4.4 büküklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 25,5 kilometre derinde olduğu belirlendi.

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Depremin ardından Prof. Dr. Görür 'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: