'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesiyle ilgili Emine Erdoğan'dan açıklama

'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan açıklama yaptı. Projenin en kısa sürede tüm öğrencilere ulaşacağını belirten Erdoğan, "Önemsediğimiz okul yemeği programının kısa bir zaman içerisinde ülke genelindeki tüm öğrencilerimize ulaşacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi; Kıymetli yavrularımız, sizin sağlığınız bizim için her işin başında geliyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığımız ile “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” kampanyasını Şubat ayında hayata geçirdik.

Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle proje tanıtımını gerçekleştiremedik fakat Bakanlığımız çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Değerli veliler, Anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor. Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor.

Bununla birlikte Bakanlığımızın oluşturduğu sağlıklı beslenme portalıyla yavrularımız erken yaşta yerel gıdaları tanıyor, mevsiminde beslenmeye teşvik ediliyor.

http://sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr

"ÜLKE GENELİNDEKİ TÜM ÖĞRENCİMLERİMİZE ULAŞACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bilhassa önemsediğimiz okul yemeği programının kısa bir zaman içerisinde ülke genelindeki tüm öğrencilerimize ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim. Gayretleri ve emekleri için Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.