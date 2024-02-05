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Okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açıldığı ilk günde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65'e ulaştı.

05.02.2024 - 08:23 |
Okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Haftanın ilk iş günü de olması sebebiyle ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

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Servis araçlarının da katılmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

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