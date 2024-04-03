Okullar arefe gününde tatil mi, bayram arefesi okul var mı yok mu? Okullarda bayram tatili kaç gün olacak 2024?
Arefe gününde okullar tatil mi, bayram arefesi okullar tatil mi? Dini bayramlarda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, eczaneler, hastane, banka ve borsa gibi birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanmasıyla öğrenciler ve velileri tatil planı için arefe günü okulların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, okullar arefe günü tatil mi, okullarda bayram tatili kaç gün 2024?
Ramazan bayramı tatilini fırsat bilip izinlerini bu tatile göre ayarlamak isteyenler bayramın 1 gün öncesi olan arefe günü okulların tatil ilan edilip edilmediğini merak ediliyor. İdari izin, hafta sonu ve bayram ile birlikte tatil süresi 9 gün oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlerde idrak ediliyor.
AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan Salı günü yarım gün oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu.
Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan’da idari izinli olacak. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.
Hafta sonu izni, idari izin ve bayram ile birlikte Ramazan Bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığından özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan Salı günü yarım gün olacak şeklinde başlayacak.
BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ
6-7 Nisan hafta sonu tatili
8-9 Nisan idari izin
10-11-2 Nisan bayram tatili
13-14 Nisan hafta sonu tatili
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı