Okullar arefe gününde tatil mi, bayram arefesi okul var mı yok mu? Okullarda bayram tatili kaç gün olacak 2024?

Ramazan bayramı tatilini fırsat bilip izinlerini bu tatile göre ayarlamak isteyenler bayramın 1 gün öncesi olan arefe günü okulların tatil ilan edilip edilmediğini merak ediliyor. İdari izin, hafta sonu ve bayram ile birlikte tatil süresi 9 gün oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlerde idrak ediliyor.



AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?



Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan Salı günü yarım gün oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu.



Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan’da idari izinli olacak. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.



Hafta sonu izni, idari izin ve bayram ile birlikte Ramazan Bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığından özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan Salı günü yarım gün olacak şeklinde başlayacak.

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BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ



6-7 Nisan hafta sonu tatili



8-9 Nisan idari izin



10-11-2 Nisan bayram tatili



13-14 Nisan hafta sonu tatili

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ



10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün



11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün



12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün



23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı



19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi



16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün



17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün



18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün



19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün



15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı



29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı