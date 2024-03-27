Okullar seçimden sonraki gün tatil mi, 1 Nisan’da okullar açık mı? 1 Nisan Pazartesi günü okullarda ders işlenecek mi? Okullar pazartesi var mı, kapalı mı?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, geçmişteki uygulamalardan yola çıkarak seçim sonrası okulların tatil edilmesi bekleniyor. Üniversiteler de aynı belirsizlik içinde. Seçimlerin hemen ardından gelen 1 Nisan Pazartesi günü için üniversitelerin tatil olup olmayacağı, her bir üniversitenin rektörlüklerince alınacak bir karara bağlı olacak.

1 Nisan Pazartesi günü için resmi tatil ilan edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak, seçim sonrası okulların tatil olma ihtimali yüksek görünüyor.

Ayrıca, 1 Nisan'da okullar dışında tüm kamu kurumlarının normal hizmetlerine devam etmesi bekleniyor. Bu konuda güncel bilgiler için resmi duyuruların takip edilmesi önem arz ediyor.

SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

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Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandıl

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

32 İLDE OY VERME SAATİ BİR SAAT ERKENE ALINDI



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